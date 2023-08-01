В Пензе водолазы ищут тело утонувшего в Суре купальщика

01.08.2023 | 12:28

В понедельник, 31 июля, в Пензе произошла еще одна трагедия на воде. Во время купания в Суре в районе ТЭЦ-1 утонул мужчина.

Сообщение об этом поступило в 18:50 в пожарно-спасательный центр из центра обработки вызовов системы 112.

Спасатели-водолазы провели поиск в месте, где предположительно ушел под воду пензенец.

«Тело погибшего не обнаружено», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

За истекший месяц количество несчастных случаев с купальщиками резко увеличилось. Если на начало лета таких ЧП насчитывалось 10, то за июль их лишь немногим меньше.

3 июля на ГПЗ утонул 24-летний горожанин. Друзья, с которыми он отдыхал, сами отыскали его и достали из воды, но было поздно.

5 июля в Спасске нашли в водоеме, расположенном рядом с улицей Пацаева, тело 52-летнего мужчины.

6 июля в Шемышейском районе на Сурском водохранилище обнаружили тело мужчины. Как оказалось, накануне вечером 31-летний пензенец, решивший порыбачить с другом, отправился искупаться и не смог выплыть.

6 июля 19-летний житель Наровчата, отдыхавший с другом на берегу Мокши, во время купания ушел под воду. Приятель сразу же сообщил о случившемся правоохранителям. Тело утонувшего парня нашли лишь 10 июля.

28 июля на пруду в селе Кроптово Бессоновского района 16-летний подросток скатился в воду с горки и не вынырнул.

29 июля трагедия произошла в селе Засечном Пензенского района: в Суре утонул 17-летний юноша. Его тело водолазы обнаружили только на следующий день.