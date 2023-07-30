Женщине удалось запечатлеть силу порывов ветра в Никольске

30.07.2023 | 11:36

Одной из пользовательниц удалось сделать запись на камеру во время разгула стихии в Никольске вечером в субботу, 29 июля.

Автор кадров снимала происходящее, сидя на лавочке остановки общественного транспорта. Женщина промокла насквозь.

Сила порывов ветра была настолько высокой, что ливневые потоки сносило и буквально превращало в пыль, волной подгоняло двигавшиеся в попутном направлении автомобили.

На видео также попали вспышки молнии и сгибающиеся деревья.

Ранее сообщалось, что итогом буйства стихии стали сорванные с домов крыши и утеплитель, поврежденные деревьями автомобили, обрыв линий электропередачи, обесточка населенных пунктов.

Теперь в Никольске предстоит провести подворные обходы, чтобы обследовать пострадавшие дома и оценить ущерб. По предварительным данным, он очень серьезный, но человеческих жертв удалось избежать.