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Происшествия

Женщине удалось запечатлеть силу порывов ветра в Никольске

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Одной из пользовательниц удалось сделать запись на камеру во время разгула стихии в Никольске вечером в субботу, 29 июля.

Автор кадров снимала происходящее, сидя на лавочке остановки общественного транспорта. Женщина промокла насквозь.

Сила порывов ветра была настолько высокой, что ливневые потоки сносило и буквально превращало в пыль, волной подгоняло двигавшиеся в попутном направлении автомобили.

На видео также попали вспышки молнии и сгибающиеся деревья.

Ранее сообщалось, что итогом буйства стихии стали сорванные с домов крыши и утеплитель, поврежденные деревьями автомобили, обрыв линий электропередачи, обесточка населенных пунктов.

Теперь в Никольске предстоит провести подворные обходы, чтобы обследовать пострадавшие дома и оценить ущерб. По предварительным данным, он очень серьезный, но человеческих жертв удалось избежать.

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Источник — видео vk.com/penza.grad
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