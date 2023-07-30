Случаями гибели двух подростков на воде занялась прокуратура

30.07.2023 | 20:00

В Пензенской области прокуратура организовала проверки по фактам гибели двоих подростков на водоемах.

Первый, 16-летний, утонул 28 июля на пруду базы отдыха «Кроптово» в Бессоновском районе. На глазах родных и друзей парень скатился с надувной горки и не вынырнул.

«Будет установлен водопользователь, дана оценка полноте реализации им полномочий по обеспечению безопасности пребывания людей на водном объекте, проверено состояние водных горок, изучены условия жизни и воспитания подростка», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Второй юноша, 17-летний, утонул 29 июля в селе Засечном Пензенского района. Сердобчанин приехал на пляж с друзьями и решил искупаться, но вскоре пропал из вида. Тело погибшего водолазы нашли лишь на следующий день, 30-го числа.

Прокуратура проверит, как органами местного самоуправления соблюдалось законодательство об обеспечении безопасного пребывания людей на водных объектах.

«Предварительно установлено, что оба подростка и их семьи на учете в органах системы профилактики не состояли, в поле зрения правоохранительных органов не попадали», - добавила Светлана Артамонова.