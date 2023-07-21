В Мокшане ищут девушку, избившую собаку в прямом эфире

Пензенцев взбудоражила появившаяся в Сети видеозапись издевательств над собакой. Пост появился в четверг, 20 июля, в группе «Рука помощи бездомным животным» во «ВКонтакте». По предположению зоозащитников, животное в прямом эфире на одной из платформ мучила жительница Мокшана.
«Вчера нам пришло письмо на почту, девушка случайно зашла на стрим некой девушки, которая в прямом эфире стала издеваться и бить свою собаку. За кадром было слышно вой, плач собаки», - говорится в посте.
На видео девушка во время трансляции отходит от камеры и начинает кричать на животное. Хозяйка ругает питомца за то, что он справил нужду дома. Слышны громкие шлепки и жалобный визг собаки.
После этого девушка возвращается в кадр и объясняет случившееся.
«Это жестоко, но это мои правила, я не хочу, чтобы она с*ала и с*ала. Хотя я буду кое-как сдерживаться, чтобы ее не грохнуть, чтобы ее не убить. А что переживать? Не волнуйтесь, я ее не убью, я ее убью только в крайнем случае», - заявила владелица животного.
По словам девушки, обратившейся к зоозащитникам, предыдущая собака у этой хозяйки погибла. А в планах у нее завести еще одного питомца.
В Сети началось активное обсуждение произошедшего. Люди требуют наказать владелицу за жестокое обращение с животным и спасти собаку.
На ситуацию отреагировала районная администрация, она направила обращение начальнику отдела МВД России по Мокшанскому району.
Как пояснили сетевому порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, видеозапись с издевательствами над псом уже в полиции.
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