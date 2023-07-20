В Пензе водитель «Жигулей» может отмечать второй день рождения

20.07.2023 | 14:42

Момент падения дерева на проезжую часть улицы Лобачевского попал на видеокамеру. Запись размещена в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как часть, отделившаяся от основного ствола, начинает клониться - сначала медленнее, затем ускоряясь. Наблюдая за ней, замирает пешеход, идущий по тротуару.

Траектория падения дерева почти пересекается с направлением движения белых «Жигулей» седьмой модели. В последние мгновения ВАЗ уходит из-под удара. Водитель прибавляет скорости, а тополь падает поперек дороги.

Впрочем, крона оказывается не на асфальте, а на багажнике автомобиля Nissan.

Ранее видеозапись с места ЧП, зафиксировавшая черную иномарку в зеленой листве, также оказалась в Сети.