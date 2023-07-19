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Происшествия

В Бессоновском районе пропавшего сельчанина нашли мертвым

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В Бессоновском районе прекращены поиски престарелого сельчанина. Информация об этом размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

86-летний житель Чемодановки ушел из дома 16 июля, взяв с собой собаку, и пропал. Его искали и волонтеры, и их добровольные помощники, и полиция.

«Найден, погиб», - появилась запись во вторник, 18 июля, в 20:42.

На вопрос пользователя, что случилось, волонтеры дали ответ: «По правилам отряда любые подробности личной жизни, поисков, нахождения и пропажи относятся к личным, конфиденциальным данным и не подлежат разглашению».

Информацию о смерти пожилого мужчины порталу PenzaInform.ru подтвердили в УМВД России по Пензенской области.

«18 июля в 17:51 в ОМВД по Бессоновскому району поступило сообщение о том, что на поле в районе села Чемодановка обнаружен труп местного жителя 1937 года рождения, который с 16 июля числился без вести пропавшим», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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