В Чемодановке пропал 86-летний мужчина с черной собакой

16.07.2023 | 17:27

В Бессоновском районе Пензенской области пропал 86-летний Александр Степанович Колеганов. Около 7:00 воскресенья, 16 июля, он ушел из дома в с. Чемодановка, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост - 165 см, телосложение худощавое, глаза зеленые, волос нет.

На нем были коричневая куртка, черные штаны, черные сланцы, черная шапка с козырьком и ушами с серым мехом.

С собой Александр Степанович взял белый мешок и черную собаку.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к людям представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».