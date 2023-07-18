В Пензе ищут высокого худого мужчину в черном

18.07.2023 | 08:24

В Пензе разыскивают 42-летнего Руслана Искандеровича Тугушева. Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В ней говорится, что о местонахождении мужчины ничего не известно с 26 июня.

Пропавший пензенец имеет рост 187 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Он был одет в черную кофту, черные брюки и черные кроссовки с красными вставками.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Руслана Тугушева, просят позвонить на горячую линию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также поисковики нуждаются в помощи добровольцев.