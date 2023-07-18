Пензенец избил мать-пенсионерку, не пускавшую его к собутыльникам

18.07.2023 | 09:26

33-летний пензенец угодил в полицию после загула. Его задержали силовики, прибывшие по вызову.

В понедельник, 17 июля, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны во время дежурства получил сообщение о том, что в доме № 19 на улице Красной между родственниками разгорелся конфликт. Правоохранители прибыли по адресу.

Оказалось, что мужчина несколько дней распивал спиртное в гостях. Когда же он нетрезвым вернулся восвояси, его 61-летняя мать заперла дверь и не выпускала сына из дому.

«Мужчина отреагировал на поступок агрессивно: устроил погром в квартире и нанес побои своей матери», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители задержали дебошира и передали сотрудникам полиции.