Смерть на парковке: в следкоме рассказали о погибшей

16.07.2023 | 13:16

В региональном следственном управлении Следственного комитета России прокомментировали трагедию, случившуюся на парковке за ТЦ «Суворовский» в Пензе.

Около 12 часов в воскресенье, 16 июля, там обнаружили труп женщины. Рядом лежали ее личные вещи.

Погибшей было 69 лет, сообщила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

При первичном осмотре на теле пензячки повреждений не обнаружили.

«По факту случившегося проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила Татьяна Махницкая.