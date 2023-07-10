На улице Черниговской 22 человека тушили загоревшийся жилой дом

10.07.2023 | 10:19

Утром в понедельник, 10 июля, на улице Черниговской в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 9:14.

Загорелся деревянный жилой дом площадью 150 кв. м, обшитый сайдингом.

В пресс-службе управления уточнили, что на борьбу с огнем выехали 22 спасателя, используется 5 единиц техники.

Никто из людей не пострадал.

«Открытое горение ликвидировано в 10:07, ведется проливка и разборка конструкций», - пояснили в МЧС в 10:32.

По факту пожара будет проведена проверка, в ходе которой специалисты установят причину случившегося.