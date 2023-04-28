В полиции рассказали о пропаже ребенка в Нижнеломовском районе

В УМВД России по Пензенской области рассказали, как пропал 4-летний ребенок в деревне Майоровке Нижнеломовского района.
«В полицию обратилась гражданка, которая пояснила, что с территории домовладения ушел ее внук», - сообщили в пресс-службе.
В поисках малыша задействован личный состав полиции Нижнеломовского района, а также представители общественности.
Об исчезновении мальчика стало известно в пятницу, 28 апреля, около 16:00.
Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» выезжают на поиски. Нужна помощь добровольцев.
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