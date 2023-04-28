В полиции рассказали о пропаже ребенка в Нижнеломовском районе

28.04.2023 | 17:22

В УМВД России по Пензенской области рассказали, как пропал 4-летний ребенок в деревне Майоровке Нижнеломовского района.

«В полицию обратилась гражданка, которая пояснила, что с территории домовладения ушел ее внук», - сообщили в пресс-службе.

В поисках малыша задействован личный состав полиции Нижнеломовского района, а также представители общественности.

Об исчезновении мальчика стало известно в пятницу, 28 апреля, около 16:00.

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» выезжают на поиски. Нужна помощь добровольцев.