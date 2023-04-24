В Пензенском районе ищут 72-летнюю пенсионерку в сером пиджаке

24.04.2023 | 09:07

В Пензенском районе пропала 72-летняя жительница Засечного Людмила Владимировна Королева. 23 апреля она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

О начале поисков пенсионерки в понедельник, 24 апреля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Они отметили, что женщина могла потерять память и дезориентирована.

Рост пропавшей 160 сантиметров, телосложение нормальное. У Людмилы Королевой короткие русые волосы с сединой и карие глаза. В день исчезновения на женщине были серый пиджак, черные брюки и белые ботинки.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.