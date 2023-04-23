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Происшествия

В «Высшей лиге» прокомментировали «смертельное падение» с эскалатора

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Вечером в субботу, 22 апреля, в Telegram-канале «Пенза Новости» появилось сообщение о вероятной гибели мужчины в ТРЦ «Высшая лига».

В посте утверждалось, что покупатель упал с эскалатора и, предположительно, разбился насмерть. К сообщению прикрепили снимок мужчины, лежащего на спине на полу. Рядом видны следы крови.

«Подробности уточняются», - добавил автор поста.

Позже инцидент прокомментировала администрация торгового центра. По ее данным, ЧП случилось 21 апреля.

«На самом деле парень жив, и он не падал с эскалатора. Молодому человеку стало плохо, когда он спустился с эскалатора на 3-й этаж. У него произошел эпилептический припадок. Была вызвана скорая помощь. До нее он уже добрался своим ходом», - уточнил Telegram-канал «Пенза Новости».

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Источник — фото t.me/penza_novosti
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