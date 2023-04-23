В Спасском районе разыскивают мужчину в черной одежде

В Пензенской области волонтеры и родственники разыскивают 63-летнего жителя села Абашево Спасского района Павла Семеновича Маненина.
О местонахождении мужчины нет сведений с 19 апреля.
Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно ориентировке, рост мужчины 168 сантиметров, телосложение худощавое. У пропавшего русые волосы и голубые глаза.
В день исчезновения на сельчанине были черная куртка и черные штаны.
Всех, кто располагает какими-либо данными о местонахождении Павла Маненина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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