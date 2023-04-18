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Происшествия

Пензенец отомстил магазину за слишком большую сумму в чеке

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33-летнему жителю Пензы не понравилась сумма, которую с него попросили в магазине, и он решил выразить свое недовольство, повредив монитор на кассе.

Инцидент произошел на улице Бородина в понедельник, 17 апреля. Мужчина с явными признаками опьянения пришел в сетевой магазин, чтобы приобрести алкоголь. Пензенец взял его с витрины, но уронил.

Когда горожанин подошел на кассу, его попросили возместить причиненный ущерб. Вот только сумма, которую нужно было отдать, мужчину не устроила, и платить он отказался.

Начался скандал. Его итогом стали поврежденный монитор на кассе и три разбитые бутылки алкоголя.

Сотрудники магазина вызвали росгвардейцев. Те прибыли на место и задержали нарушителя порядка.

«Его передали в дежурную часть отдела полиции для установления всех обстоятельств происшедшего», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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