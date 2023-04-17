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Происшествия

В Пензенской области за полдня случилось 3 ДТП с опрокидыванием

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В воскресенье, 16 апреля, в Пензенской области случилось сразу несколько ДТП с опрокидыванием автомобилей.

Так, в Лунинском районе, по предварительным данным, в 8:35 на десятом километре дороги Лунино - Исса 37-летняя женщина, управлявшая машиной марки ВАЗ-2115, съехала в кювет, где авто перевернулось.

В результате она сама и ее 57-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Еще трех человек, находившихся в салоне (18-летнего парня и двух 7-летних девочек) медики осмотрели на месте и отпустили.

В Сердобском районе в 14:30 на 109-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка 19-летний водитель Volkswagen Golf слетел в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Пассажирку, 18-летнюю девушку, положили в больницу с телесными повреждениями.

В тот же день, как ранее сообщалось, в Лунинском районе случилось еще одно ДТП, но уже смертельное: в 13:50 на первом километре дороги Лунино - Сытинка 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По всем фактам сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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