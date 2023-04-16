В Лунинском районе погиб водитель опрокинувшегося ВАЗа

16.04.2023 | 17:25

В воскресенье, 16 апреля, в Лунинском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 13:50 на первом километре дороги Лунино - Сытинка 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Транспортное средство покорежило до неузнаваемости.

«По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.