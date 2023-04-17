В Пензе в Суре нашли тело 33-летнего мужчины

В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти 33-летнего местного жителя, чье тело обнаружили в Суре.
Это случилось утром 14 апреля. Мужчину нашли в реке в районе улицы Заречной.
«При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Чтобы выяснить, что стало причиной смерти пензенца, проведут судебно-медицинскую экспертизу.
Пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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