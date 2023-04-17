Пензенцы из разных районов города наблюдают пожар в Заре

17.04.2023 | 14:11

В Пензенской области продолжает гореть сухая трава. В понедельник, 17 апреля, местные группы в соцсетях запестрели фотографиями пожаров в полях.

Столб дыма в районе Зари виден из разных районов города: видимо, площадь возгорания внушительна.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожары сухой травы и мусора. Горит в Заре, Малой Валяевке, Кучках, Ардыме - везде работают подразделения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В регионе с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.

«К открытому огню относятся в том числе костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 40 000 до 50 000 рублей», - предупредили в минлесхозе.

Фото 1 - Александр Гросс, фото 2, 3, 4 - t.me/prosto_penza_58.