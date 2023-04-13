В Городищенском районе похоронили погибшего в СВО сельчанина

13.04.2023 | 08:52

В среду, 12 апреля, в селе Канаевка Городищенского района проводили в последний путь Виктора Алексеева, погибшего в ходе спецоперации на Украине в марте.

Об этом сообщается в группе «Подслушано Городищенский район» в соцсети «ВКонтакте».

Виктор Алексеев родился 26 сентября 1976 года. Окончил школу в городе Чимкенте (Казахстан), в 1991 году поступил в профессионально-техническое училище, получил специальность сварщика. В 1995-1996 годах проходил срочную службу в ВС РФ.

С 1997 жил в Канаевке, работал в колхозе, на хлебоприемном предприятии, в организациях Пензы.

26 сентября 2022 года, в свой день рождения, Виктор был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России. Участвовал в спецоперации на Украине.

«Виктор Анатольевич погиб при исполнении воинского долга от травмы, несовместимой с жизнью. Награжден орденом Мужества (посмертно)», - говорится в посте.