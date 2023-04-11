Житель Пензы погиб на рыбалке, задев удочкой провода

11.04.2023 | 12:57

В Шемышейском районе Пензенской области погиб рыболов. Ему было всего 19 лет.

Трагедия случилась утром в воскресенье, 9 апреля. Молодой житель Пензы с двумя приятелями приехал порыбачить на реке Узе.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», юноша замахнулся удочкой, задел провода и получил удар током. Он скончался на месте происшествия.

Данную информацию подтвердили в региональном управлении СК РФ.

«По факту случившегося организована проверка», - сообщила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.