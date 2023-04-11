В Пензенской области в пожарах 2 человека погибли и 2 пострадали

11.04.2023 | 10:21

В ночь на вторник, 11 апреля, в Пензенской области случилось сразу несколько пожаров, один из которых оказался смертельным.

В 1:48 в главное региональное управление МЧС России поступил сигнал о ЧП на улице Ломоносова в поселке Лунино. Там сгорел четырехквартирный деревянный дом, обшитый кирпичом и крытый шифером.

На тушение огня выезжали 19 спасателей на трех спецмашинах, однако предотвратить трагедию не удалось: погибли два жильца - женщина 1929 года рождения и мужчина 1933-го.

Второй пожар произошел на улице Ленина в поселке Золотаревка Пензенского района. Сообщение о нем пришло в 2:15.

Огонь уничтожил нежилой двухквартирный деревянный дом общей площадью 100 кв. м. Также обгорела крыша хозяйственной постройки размером 10×5 м.

«Работало 14 человек, 4 единицы техники. Также привлекалась добровольная пожарная команда администрации р. п. Золотаревка», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области, уточнив, что никто из людей не пострадал.

Еще одно ЧП случилось на улице Малиновка в селе Пыркино Бессоновского района. В 3:48 стало известно, что там вспыхнул шлакоблочный дом размером 10×5 м, крытый шифером по деревянной обрешетке. Также сгорела деревянная хозпостройка размером 3х3 м. На месте работали 6 пожарных на 3 машинах.

Пострадали мужчина 1971 года рождения и женщина 1939-го.

По каждому из фактов сейчас проводится проверка.