В Кузнецке на улице нашли школьницу без сознания

В Кузнецке на улице нашли ученицу средних классов, лежавшую без сознания. Девочка была нетрезвой, к ней вызвали бригаду медиков.
О ЧП, которое случилось днем в воскресенье, 9 апреля, в социальной сети рассказал горожанин, оставшийся анонимом.
«Хочу выразить благодарность сотрудникам скорой медицинской помощи, которые сегодня сработали очень оперативно на вызов в район Пятачка, где ребенок (девочка на вид лет 13) находился лежа на лавочке в бессознательном состоянии», - написал кузнечанин.
По его словам, девочка была в группе других подростков. Компания около часа бродила по городу, однако прохожие не обращали на них внимания. Равнодушие земляков возмутило автора поста.
Инцидент обсудили на совещании в администрации Кузнецка 10 апреля. Глава города Сергей Златогорский заявил, что девочка употребила медицинский спирт с лимонадом. В «развлечении» участвовали ее подруги.
«Юная особа средних классов... Я всякое в своей жизни видал, в разных школах учился, но в шестом-седьмом классе я спирт с лимонадом не пил. Это вот девочка... И не одна, там еще и другие были. Те просто разбежались, силенок хватило уползти куда-то. И такого у нас полно», - высказался Златогорский.
Глава Кузнецка призвал управление образования при организации летнего отдыха обратить внимание на таких детей и продумать программу так, чтобы им было интересно.
«Вот для таких и лагеря как раз. Чтобы на глазах были и что-то полезное в голову вкладывать», - резюмировал он.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀