В Кузнецком районе сгорел двухэтажный расселенный дом

05.04.2023 | 10:11

В среду, 5 апреля, в рабочем поселке Верхозим Кузнецкого района случился сильный пожар.

Сигнал о том, что на улице Кирова горит здание, поступил на пульт дежурного в 5:04. По адресу немедленно прибыли 9 человек на трех спецавтомобилях.

Пожар случился в расселенном двухэтажном шестиквартирном доме. Строение выгорело на площади 250 кв. м, огонь уничтожил кровлю.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка и трех районов - Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского - проводят доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Это не первый случай, когда в регионе горят расселенные здания. В ноябре 2022 года в Пензе очаг возник на третьем этаже 4-этажного кирпичного дома № 11 на улице 9 Января. Пламя тушили 13 человек, прибывшие на трех спецавтомобилях. Выгорела площадь 50 кв. м.

В мае 2021-го огонь охватил деревянный расселенный дом на улице Коммунистической в Пензе. Его тушили 12 человек личного состава. Площадь пожара составила 100 кв. м.