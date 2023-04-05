Сетевое издание|18+|Среда|5 апр 2023|10:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Кузнецком районе сгорел двухэтажный расселенный дом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 5 апреля, в рабочем поселке Верхозим Кузнецкого района случился сильный пожар.

Сигнал о том, что на улице Кирова горит здание, поступил на пульт дежурного в 5:04. По адресу немедленно прибыли 9 человек на трех спецавтомобилях.

Пожар случился в расселенном двухэтажном шестиквартирном доме. Строение выгорело на площади 250 кв. м, огонь уничтожил кровлю.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка и трех районов - Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского - проводят доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Это не первый случай, когда в регионе горят расселенные здания. В ноябре 2022 года в Пензе очаг возник на третьем этаже 4-этажного кирпичного дома № 11 на улице 9 Января. Пламя тушили 13 человек, прибывшие на трех спецавтомобилях. Выгорела площадь 50 кв. м.

В мае 2021-го огонь охватил деревянный расселенный дом на улице Коммунистической в Пензе. Его тушили 12 человек личного состава. Площадь пожара составила 100 кв. м.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте