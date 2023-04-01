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Происшествия

Стала известна причина прибытия силовиков на площадь Ленина

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Тревога по поводу пустого автомобиля возле здания правительства в субботу, 1 апреля, оказалась ложной.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно в 14:15.

Владелец «Лады», как выяснилось, решил пройтись по магазинам в центре города и припарковал авто таким образом, что оно показалось подозрительным.

Из-за этого на площадь Ленина прибыли правоохранители, здание правительства региона оградили сигнальными лентами, а гуляющих по Московской пешеходов через громкоговоритель попросили двигаться по четной стороне улицы.

Машину обследовали, но никаких опасных предметов не нашли. А вскоре обнаружился и ее хозяин, который долго извинялся перед силовиками за доставленное беспокойство. На данный момент сигнальные ленты убраны, оцепление снято.

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