Стала известна причина прибытия силовиков на площадь Ленина

01.04.2023 | 14:22

Тревога по поводу пустого автомобиля возле здания правительства в субботу, 1 апреля, оказалась ложной.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно в 14:15.

Владелец «Лады», как выяснилось, решил пройтись по магазинам в центре города и припарковал авто таким образом, что оно показалось подозрительным.

Из-за этого на площадь Ленина прибыли правоохранители, здание правительства региона оградили сигнальными лентами, а гуляющих по Московской пешеходов через громкоговоритель попросили двигаться по четной стороне улицы.

Машину обследовали, но никаких опасных предметов не нашли. А вскоре обнаружился и ее хозяин, который долго извинялся перед силовиками за доставленное беспокойство. На данный момент сигнальные ленты убраны, оцепление снято.