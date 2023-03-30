В Пензе разыскивают 64-летнего Виктора Галаева

30.03.2023 | 12:38

Волонтеры и родственники разыскивают 64-летнего жителя Пензы Виктора Александровича Галаева. О мужчине нет известий с 21 марта.

Объявление о поиске горожанина появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в четверг, 30-го числа.

Рост пропавшего 175 сантиметров, телосложение нормальное. Виктор Галаев носит усы и бороду, у него русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на пензенце были темная куртка, синие джинсы, черные полуботинки, черная шапка.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.