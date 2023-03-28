В Кузнецке при пожаре едва не сгорела семья с младенцем

28.03.2023 | 09:55

В Кузнецке из загоревшейся квартиры спасли семью с ребенком. ЧП случилось в ночь на вторник, 28 марта, в пятиэтажном доме на улице Победы.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 0:54. Возгорание случилось в двухкомнатной квартире на втором этаже. На место выехали 11 человек на трех спецмашинах.

Выгорела кухня площадью 6 кв. м. Пожарные спасли женщину 1999 года рождения, мужчину 2000 года рождения и малыша 2022 года рождения. Они пострадали.

«Также из подъезда жилого дома эвакуировано 9 человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания, проводится проверка.