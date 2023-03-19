Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП на ул. Гагарина

19.03.2023 | 19:19

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии детей, пострадавших в аварии на улице Гагарина в Пензе в субботу, 18 марта.

По его словам, самочувствие ребят он стал контролировать совместно с руководством пензенского минздрава сразу после ДТП.

«В настоящий момент четыре ребенка уже отпущены из лечебной организации Пензы. Угрозы их жизни нет. Состояние четырех детей на момент аварии было средней степени тяжести», - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Нижегородские дети находились в микроавтобусе марки Iveco. Около 13:20 на улице Гагарина в Пензе водитель не уступил дорогу Kia Cerato. Произошло столкновение, в котором погиб 33-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, а чуть позже в больнице скончался его пассажир, мальчик 2015 года рождения. Пострадало и несколько пассажиров автобуса.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, аварией заинтересовалась прокуратура. Следователям и надзорному органу предстоит установить все обстоятельства случившегося, дать оценку техническому состоянию и эксплуатации автобуса, исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.