В Пензе четырехлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже

09.03.2023 | 16:41

В среду, 8 марта, в Пензе случилось ЧП с ребенком. О нем рассказала детский омбудсмен Елена Столярова.

В районе памятника Победы из окна квартиры на третьем этаже выпал 4-летний мальчик.

«Взрослые были в одной комнате, дети в другой. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно, не удержал равновесия и выпал... Слава богу, что живой», - отметила уполномоченный.

По ее словам, малыша положили в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Елена Столярова обращает внимание всех родителей на эту ситуацию, просит их быть бдительными, снабдить окна запорными устройствами.