В Колышлее ищут пенсионера в камуфлированной фуфайке

05.03.2023 | 12:17

В Колышлее начались поиски 70-летнего местного жителя Алексея Федоровича Аверкина. В субботу, 4 марта, пенсионер ушел из дома и не вернулся.

Ориентировка на мужчину опубликована на странице группы пензенского поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» 5 марта.

Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение нормальное. У сельчанина седые короткие волосы и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения на Алексее Аверкине были зеленая камуфлированная фуфайка, синяя кофта, черные штаны, черные резиновые сапоги, черная шапка, синие рукавицы.

Волонтеры отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.