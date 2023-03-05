Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 мар 2023|13:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Колышлее ищут пенсионера в камуфлированной фуфайке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Колышлее начались поиски 70-летнего местного жителя Алексея Федоровича Аверкина. В субботу, 4 марта, пенсионер ушел из дома и не вернулся.

Ориентировка на мужчину опубликована на странице группы пензенского поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» 5 марта.

Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение нормальное. У сельчанина седые короткие волосы и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения на Алексее Аверкине были зеленая камуфлированная фуфайка, синяя кофта, черные штаны, черные резиновые сапоги, черная шапка, синие рукавицы.

Волонтеры отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте