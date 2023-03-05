Молодого пензенца избили из-за громкой музыки

В ночь на воскресенье, 5 марта, на проспекте Строителей подрались двое мужчин. Причиной конфликта стала громко звучащая музыка.
Инцидент произошел на лестничной клетке дома около полуночи. 33-летний сосед поднялся к 22-летнему жильцу, чтобы попросить его сделать потише музыку, мешавшую спать.
Спор двух мужчин перерос в драку. Старший из них нанес несколько ударов по телу и голове младшему. Шум на площадке встревожил соседей, они позвонили в полицию.
На вызов отреагировал ближайший экипаж Росгвардии. Правоохранители быстро прибыли на место и, разобравшись в ситуации, задержали обидчика молодого меломана.
«Затем его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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