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На Западной Поляне отключили отопление и горячую воду

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Днем в пятницу, 3 марта, жители Западной Поляны остались без отопления и горячей воды.

Об отсутствии ресурса заявили пензенцы с улиц Попова, Пацаева, Мира и Ленинградской.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города, отопление и ГВС отключили «в связи с неотложными работами на электроподстанции».

Планировалось, что они будут вестись до 20:00, однако в 17:20 стало известно об их окончании и постепенном возвращении тепла в дома.

10 февраля в микрорайоне также отсутствовало отопление, но из-за коммунальной аварии на сетях. В зону отключения тогда попали несколько домов и образовательных учреждений.

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