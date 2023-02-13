Пензенец заинтересовался 59-летней женщиной и разбил вазу о ее голову

13.02.2023 | 10:19

В пензенском ресторане случилось ЧП: 42-летний горожанин, решивший познакомиться с женщиной, напал на нее.

Инцидент случился в 0:27 воскресенья, 12 февраля, на проспекте Строителей. Пензенец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к 59-летней посетительнице ресторана. Она сидела за соседним столиком.

Между ними произошел конфликт, причины которого пока неизвестны. В пылу ссоры пензенец схватил со стола стеклянную вазу и разбил ее о голову новой знакомой.

Сотрудники ресторана, наблюдавшие за гостями, нажали кнопку тревожной сигнализации, на место тут же прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

«Хулигана задержали на месте происшествия, 59-летняя посетительница ресторана от госпитализации отказалась», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.