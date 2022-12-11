На трассе М5 в Городищенском районе ограничили движение

В воскресенье, 11 декабря, на трассе М5 в Городищенском районе опрокинувшаяся фура перекрыла проезд.
ДТП произошло на 717-м километре дороги. Снимки его последствий появились в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста запечатлел лежащий на боку автомобиль Mercedes-Benz, груз из прицепа оказался на обочине.
«Гололед. Время 21:20», - отмечается в сообщении.
Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в ДТП люди, неизвестно.
В ФКУ «Поволжуправтодор» рассказали, что движение на 717-м километре трассы ограничено с 19:20. Проехать в обоих направлениях можно по правому мосту через реку Кададу.
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