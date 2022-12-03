Происшествия

В Пензе пропавший в ноябре мужчина найден погибшим

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В Пензе завершены поиски 39-летнего мужчины, пропавшего в районе Тепличного или Кривозерья.

Последний раз горожанина видели 21 ноября. Ориентировка на него была размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 3 декабря, около 14:30 появилась запись: «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким».

Подробности поисков пензенца, а также причины и обстоятельства его смерти не разглашаются.

Продолжается розыск 84-летнего жителя областного центра Владимира Николаевича Лифляндера, пропавшего 11 ноября. Пенсионер имеет рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, серые глаза. В день исчезновения на мужчине были темно-синяя куртка-спецовка, коричневые ботинки. Имеющих информацию просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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