В Пензе ищут 39-летнего мужчину в синей парке

25.11.2022 | 16:57

В Пензе родственники и полиция ищут 39-летнего местного жителя Николая Кирюхина.

Мужчина пропал в районе Тепличного или Кривозерья. В последний раз его видели в понедельник, 21 ноября.

В день исчезновения на нем, предположительно, были синяя парка (куртка с капюшоном) и черные спортивные штаны.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», родственники уже написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам, однако получить какие-либо сведения о пропавшем пока не удалось.

«Будем благодарны за любую информацию!!!» - пишут близкие, уточняя, что сообщить ее можно по номеру 8 (906) 159-04-44 или 02 (102).