МЧС предполагает, что в горящем в Сурске доме находится ребенок

02.12.2022 | 21:17

Вечером в пятницу, 2 декабря, поступило тревожное сообщение из Сурска в Городищенском районе. Пожарные предполагают, что в горящем доме находится ребенок.

Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:40. По состоянию на 21:00 пожарные все еще работали на месте.

Пламя охватило частный дом на улице Восточной. Деревянный, он загорелся по всей площади.

На месте работают 7 человек и 3 машины. Предположительно, в доме ребенок, подчеркнули в МЧС.

Информация уточняется.