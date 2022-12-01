В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП со спецтехникой под Пензой

01.12.2022 | 14:50

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась днем в четверг, 1 декабря, на трассе М5 в Бессоновском районе.

Ранее кадры с места ДТП появились в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлена «Лада», врезавшаяся в грузовую спецмашину. Передняя часть легковушки превратилась в месиво.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, авария произошла на 617-м километре трассы. 39-летний автомобилист, управлявший «Ладой-Грантой» столкнулся с КамАЗом с 48-летним мужчиной за рулем.

Травмы получили водитель легкового автомобиля и его 32-летняя пассажирка. Обоих медики доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.