Соцсети: под Пензой водитель влетел в грузовик дорожников

01.12.2022 | 13:36

В четверг, 1 декабря, на трассе М5 в Бессоновском районе произошло серьезное ДТП с участием легкового и грузового транспорта.

Фото с места аварии опубликовали в группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора снимков, водитель ВАЗа врезался в грузовик дорожников. От удара передняя часть машины превратилась в месиво.

Авария произошла на 618-м километре трассы около 13:00.

О пострадавших или погибших не сообщается. Официальная информация о случившемся появится чуть позже.

Ранее отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области обнародовало статистику по авариям, связанным с наездом на стоящие автомобили. С начала года в таких ДТП погибло 6 человек, 46 получили различные травмы.