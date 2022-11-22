В Белинском похоронили добровольца, погибшего на Украине

Во вторник, 22 ноября, в Белинском простились с 39-летним Иваном Захаркиным. Мужчина отправился добровольцем в зону специальной военной операции.
В начале октября он прибыл в центр боевой подготовки мобилизованных. В свое время Захаркин был механиком-водителем второго класса, служил в артиллерийских войсках.
12 ноября стало известно, что доброволец погиб.
О его похоронах сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в администрации Белинского района.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀