В Белинском похоронили добровольца, погибшего на Украине

22.11.2022 | 14:38

Во вторник, 22 ноября, в Белинском простились с 39-летним Иваном Захаркиным. Мужчина отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

В начале октября он прибыл в центр боевой подготовки мобилизованных. В свое время Захаркин был механиком-водителем второго класса, служил в артиллерийских войсках.

12 ноября стало известно, что доброволец погиб.

О его похоронах сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в администрации Белинского района.