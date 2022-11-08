В Пензе агрессивные мужчины, славя Украину, напали на семейную пару

08.11.2022 | 20:12

В Сети появилась запись, на которой запечатлены двое мужчин, идущие в Пензе по улице Чкалова и выкрикивающие лозунги «Слава Украине! Героям слава!».

Комментаторы видеозаписи возмутились националистической выходкой. «Наглецы, совести нет, нельзя спускать эти выходки с рук», - выразил мнение большинства один из участников обсуждения. Но одними криками, как оказалось, дело не закончилось.

Как сообщает издание «АиФ-Пенза», ночной поход закончился избиением молодой семейной пары.

По словам 29-летней жительницы областного центра, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября. Ее муж, услышав крики националистического характера, выбежал на улицу, она - за ним. Женщина различила слова «слава нацбатальону». Супруг хотел вразумить агрессивно настроенных мужчин, но они сначала попытались ударить его, а потом один из них бросился на девушку. Она упала и получила несколько ударов по голове.

В конфликт вмешались пензенцы, проезжавшие мимо в автомобиле и увидевшие стычку. Тогда один из незнакомцев крикнул, что будет использовать оружие.

В итоге семейная пара ушла домой, откуда вызвала полицию и скорую помощь. Избитую пензячку забрали в больницу, чтобы провести МРТ.

«В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили: 29 октября в 00:32 в отдел полиции № 4 поступило заявление от гражданки 1993 года рождения о нанесении ей телесных повреждений. Участковыми уполномоченными полиции возбуждено административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», - пишет «АиФ-Пенза».