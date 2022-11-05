В Пензе автомобиль загорелся после столкновения с другой машиной

05.11.2022 | 11:37

Утром в субботу, 5 ноября, в Пензе случилось ДТП, итогом которого стало воспламенение автомобиля.

Фото и видео с места происшествия в районе дизельного завода выложили в соцсеть «ВКонтакте» очевидцы.

На кадрах видно, что на газоне стоит белый кроссовер с разбитой передней частью, а на проезжей части горит открытым пламенем темный автомобиль. Как уточняют свидетели, первый - это Lada XRay, второй - «Волга».

Комментаторы сообщили, что пострадавшего мужчину увез автомобиль скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области проинформировали: «На улице Калинина, 119д, произошло столкновение двух транспортных средств с последующим горением. Привлекалось три человека, одна единица техники. В результате ДТП пострадали два человека».