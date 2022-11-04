Пензенец снял на видео дым и пожарных у «Красных холмов»

04.11.2022 | 10:15

Пензенцы продолжают делиться кадрами, сделанными утром в пятницу, 4 ноября, в районе торгового комплекса «Красные холмы» на улице Суворова.

Так, в местном водительском телеграм-канале опубликовали видео, сделанное одним из жителей города.

Судя по кадрам, на прилегающих к комплексу территориях было сильное задымление. К «Красным холмам» приехали несколько пожарных машин. Движение регулировали сотрудники ГИБДД. На остановке рядом с выходом из ТЦ толпились люди.

Еще одна жительница города сообщила порталу PenzaInform.ru, что перекрыты две улицы - Суворова и Бакунина.

«Клубы дыма, множество спецтехники, очень страшно», - поделилась женщина.

Первые свидетельства пожара в «Красных холмах» появились в соцсетях в 9:40 4 ноября. По предварительным данным МЧС, никто из людей не пострадал. Открытое горение ликвидировано.