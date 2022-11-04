Пензенцы опубликовали фото задымления у «Красных холмов»

04.11.2022 | 09:52

Центральную часть Пензы заволокло дымом. Очевидцы опубликовали фотографии в местных сообществах во «ВКонтакте» и Viber утром в пятницу, 4 ноября.

По словам пензенцев, дым сконцентрирован в районе торгового комплекса «Красные холмы» на улице Суворова.

Однако официальной информации о том, что стало причиной задымления и где располагается эпицентр, пока не поступило.

Летом 2021 года на улице Суворова в Пензе загорелся торговый центр «Триумф». Инцидент произошел на рассвете, около 4:00. О задымлении на одном из этажей сообщил охранник. Люди, которые оставались в здании ночью, не пострадали.

В сентябре 2022-го возгорание произошло в ТЦ «КаГау» на проспекте Строителей. Там был уничтожен кондитерский павильон. Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе 1 ребенка. Они не пострадали.