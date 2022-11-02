В Пензе пропал 67-летний мужчина в черной куртке

02.11.2022 | 08:13

В Пензе пропал 67-летний мужчина. Место нахождения Евгения Александровича Андреева неизвестно со вторника, 1 ноября. В ночь на 2-е информация о его розыске появилась в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Рост мужчины 175 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза голубые. Он одет в черную куртку с капюшоном, темно-синюю рубашку, коричневые брюки. На ногах коричневые полуботинки, на голове черная кепка с козырьком.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.

Можно сообщить о месте нахождения мужчины по телефону 112.

Кроме того, в Пензенской области продолжает числиться пропавшим 66-летний Евгений Александрович Дранков. Он уехал из села Вертуновка Бековского района 22 сентября, однако информацию о розыске опубликовали лишь в ночь на 7 октября. Он до сих пор не найден.