В Пензенской области пропал пенсионер на зеленом велосипеде

07.10.2022 | 08:22

В Пензенской области объявили о пропаже еще одного мужчины. Место нахождения 66-летнего Евгения Александровича Дранкова не известно с 22 сентября, однако информацию о розыске опубликовали лишь в ночь на 7 октября.

Пропавший уехал из села Вертуновка Бессоновского района на зеленом велосипеде. Его рост - 170 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые. Носит очки.

Он одет в серую куртку с белыми полосками на груди, темные штаны с белыми лампасами. На ногах - черные ботинки, на голове - фуражка такого же цвета.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось о пропаже в Пензенской области еще двоих пожилых мужчин. Одного нашли живым, второй погиб.