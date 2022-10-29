Происшествия

Жители домов на улице Мусоргского рассказали о ночном пожаре

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От треска горящих бревен и яркого пламени проснулись все соседи. Пожар заметили, когда пустующая постройка неподалеку полыхала как спичка. От высоких температур пострадало и жилище Валентины Широлаповой: оконные стекла полопались, оплавилась обшивка стены. Если бы не подоспела помощь спасателей, печальная участь постигла бы не один дом.

«Сначала нас стали отливать. Три или четыре машины приехали, молодцы, быстренько все сделали», - рассказала жительница дома № 22 на улице Мусоргского.

«К месту пожара направили подразделения специализированной пожарно-спасательной части, они попросили два подразделения на помощь, в тушении пожара принимали участие подразделения 1-й и 3-й пожарно-спасательных частей - всего 4 единицы техники и 25 человек личного состава», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

На улице Мусоргского в окружении многоэтажек осталось всего несколько частных домовладений. Сгоревшее, площадью 80 квадратных метров, уже несколько лет пустовало. Местные предполагают, что заброшенная постройка могла стать местом притяжения асоциального элемента.

«Может, и бомжи, не знаю. Какие-то ребятишки тут стояли. Трое, по-моему», - отметил местный житель.

В версиях произошедшего разбираются специалисты. Жильцы дома № 22 в срочном порядке решают вопрос ремонта пострадавшей стены.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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