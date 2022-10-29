Происшествия

В Пензе пожар на улице Мусоргского тушили 25 человек

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Ранним утром в субботу, 29 октября, в Пензе случился серьезный пожар.

Фото с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен столб пламени, ярко освещающий многоэтажные дома.

Позже стали известны подробности ЧП. Сообщение о возгорании на улице Мусоргского поступило на пульт дежурного в 4:10. На тушение огня прибыли 25 человек личного состава на 4 спецавтомобилях.

Сгорел нежилой срубовый дом площадью 80 кв. м. Кроме того, пострадала стена соседней постройки на площади 12 кв. м.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

С наступлением холодов риск возгорания в жилых домах и надворных постройках возрос. Так, 26 октября на Ферганской улице в областном центре огонь уничтожил баню площадью 80 кв. м. Ее тушили 17 человек, применялось 4 единицы спецтехники.

23 октября пожар случился в доме на перекрестке Луговой и Планетной улиц в Пензе. Погибла 83-летняя хозяйка жилища. По предварительным данным, очаг находился там, где была установлена газовая плита.

«Основными причинами на протяжении продолжительного времени остаются неосторожное обращение с огнем, небрежное пользование нагревательными приборами и предметами бытовой химии, нарушение правил эксплуатации электропроводки, различных токоприемников и газовых плит, детские шалости с огнем», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.

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Источник — фото № 1, 2 vk.com/sova_penza, № 3, 4 предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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