Происшествия

В Пензенском районе закончены поиски пропавшего пенсионера

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Стало известно о завершении поисков 75-летнего жителя села Безводного Пензенского района который пропал летом этого года.

13 июля мужчина ушел за ягодами в район санатория «Березовая роща» и не вернулся. Его поиски вели и правоохранители, и волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Портреты пропавшего мужчины были развешены в людных местах, на остановках общественного транспорта не только в Пензенском районе, но и в других муниципальных образованиях.

Поисковики не оставляли надежды. Они прошли сотни километров по труднопроходимой местности с полями и оврагами, использовали квадрокоптеры для наблюдения сверху.

В среду, 26 октября, на странице волонтеров в соцсети «ВКонтакте» появилась запись: «Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким».

Ранее стало известно о том, что 85-летняя жительница села Шейно Пачелмского района, отправившаяся 23 октября в лес за грибами и объявленная в розыск, также найдена мертвой.

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Источник — vk.com/la_penza
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